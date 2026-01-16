Mai multe localități din Țara Lăpușului și din județul Maramureș sunt afectate, începând de astăzi, 16 ianuarie 2026, de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, potrivit informațiilor publicate de Distribuție Energie Electrică România (DEER) – Sucursala Maramureș.

Conform situației afișate în timp real pe platforma oficială a distribuitorului, întreruperile vizează atât orașe, cât și sate din zona Lăpușului, dar și alte localități din județ.

📍 Localități afectate din Țara Lăpușului:

Târgu Lăpuș – str. Principală și localitățile aparținătoare: Rohia – str. Principală Răzoare – str. Cătun și str. Principală Fântânele – str. Principală Boiereni – str. Principală

Coroieni – str. Principală, inclusiv satele: Vălenii Lăpușului Drăghia Dealul Mare Baba



În aceste zone, alimentarea cu energie electrică este întreruptă astăzi, 16 ianuarie 2026, în intervalul 18:17 – 22:17, cu o durată estimată de aproximativ 4 ore.

📍 Alte zone afectate din județ:

Borșa – strada Preluca Tătarilor, unde întreruperea este programată între 17:15 – 20:15, cu o durată estimată de 3 ore.

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România precizează că întreruperile sunt necesare pentru intervenții în rețeaua de distribuție și își cer scuze consumatorilor pentru disconfortul creat.

Consumatorii sunt sfătuiți să își protejeze aparatura electrică și să urmărească actualizările afișate pe site-ul oficial al distribuitorului, întrucât intervalele pot suferi modificări în funcție de evoluția lucrărilor.