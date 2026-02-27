La data de 27 februarie a.c., în jurul orei 08.40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați de către polițiștii de frontieră din zona de competență, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost găsită decedată în localitatea Câmpulung la Tisa, pe malul râului Tisa.

Procedând la efectuarea de verificări, polițiștii au identificat victima, un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean.

La examinarea exterioară a cadavrului nu au fost constatate urme de violență. Acesta a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a survenit decesul.