Polițiștii din cadrul Biroului Rutier din municipiul Baia Mare au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 18 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

În fapt, la data de 29 mai a.c., în jurul orei 23.00, polițiștii au depistat în trafic, pe strada Oituz, din municipiu, un autoturism despre care existau suspiciuni că era condus de un tânăr care nu deține permis de conducere.

Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă, tânărul nu s-a conformat.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, rulând pe mai multe străzi de pe raza municipiului, fiind depistat de polițiști după aproximativ 10 minute pe strada Valea Borcutului.

Polițiștii au stabilit faptul că, autoturismul a fost condus de un tânăr de 18 ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că, acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în cazul autoturismului condus de tânăr s-a stabilit că nu este înmatriculat în circulație, iar plăcuțele cu numerele de înmatriculare montate, nu îi aparțin.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Ieri, 29 mai a.c., în urma cercetărilor efectuate de polițiști sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, față de tânărul de 18 ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.