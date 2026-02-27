Joi, 26 februarie a.c., în jurul orei 12.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag și ai orașului Cavnic, au oprit în localitatea Budești un vehicul de tip A.T.V.

Polițiștii au stabilit în urma verificărilor efectuate că acesta era condus de un bărbat de 78 de ani.

După interogarea bazelor de date, a reieșit faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a fost zero.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz.