Parohia Ortodoxă „Sfânta Treime” din Șieu-Centru îi invită pe credincioși să participe la sărbătoarea hramului bisericii parohiale, care va avea loc luni, 1 iunie, a doua zi de Rusalii.

Evenimentul reprezintă un moment de rugăciune și comuniune pentru întreaga comunitate, dedicat cinstirii Preasfintei Treimi și cererii binecuvântării lui Dumnezeu asupra tuturor credincioșilor.

Programul slujbelor religioase este următorul: ora 08:30 – Taina Sfântului Maslu; ora 10:00 – Sfânta Liturghie săvârșită de pr. dr. Dinu Horațiu Brici, protopopul Vișeului, înconjurat de un sobor de preoți.

Părintele George Daniel Magdau transmite tuturor credincioșilor invitația de a lua parte la această zi de mare sărbătoare.