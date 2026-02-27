Azi, în jurul orei 08.40, în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Sarasău, a fost descoperit corpul unui bărbat, fără semne vitale, în albia râului Tisa.

Acesta a fost găsit pe malul românesc al râului, pe direcția localității Câmpulung la Tisa. La fața locului au fost sesizate autoritățile competente, iar cercetările în cauză sunt efectuate de lucrători ai Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, pentru stabilirea identității persoanei și a împrejurărilor în care a survenit decesul. Ancheta este în desfășurare.