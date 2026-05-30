Duminică, 31 mai, de Praznicul Pogorârii Sfântului Duh – Cinzecimea sau Rusaliile, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia serbării hramului. La final, vor fi rostite rugăciuni pentru țarină și vor fi sfințite spicele de grâu care vor fi oferite credincioșilor.

De la ora 17:00, pe esplanada Sfintei Catedrale Episcopale se va săvârși „Vecernia plecării genunchilor”, la care vor participa toți preoții din Baia Mare împreună cu credincioșii.

De la ora 18:00, va avea loc Procesiunea „Purtați de Duhul Sfânt pe calea Bisericii” – ediția a XI-a, conform traseului stabilit: Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” – Bulevardul Republicii – Strada Vasile Alecsandri – Strada Hortensiei – Bulevardul Unirii – Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”.

Luni, 1 iunie 2026, de Praznicul închinat Sfintei Treimi și a cinstirii Sfântului Iustin Martirul și Filosoful, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Breaza, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș,.

Luni, 1 iunie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Treime” Moișeni, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, cu ocazia serbării hramului.

Marți, 2 iunie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la Parohia Ortodoxă Valea Muntelui Bârsana, Protopopiatul Sighet, județul Maramureș, unde va binecuvânta Altarul de vară.