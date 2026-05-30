Comunitatea medicală din Maramureș este în doliu după trecerea la cele veșnice a medicului Doina Todea, personalitate respectată a sistemului sanitar băimărean și fost director medical al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Anunțul a fost făcut de conducerea unității medicale, care și-a exprimat profunda tristețe față de dispariția celei care și-a dedicat aproape trei decenii din viață îngrijirii pacienților și dezvoltării spitalului.

Potrivit reprezentanților instituției, activitatea profesională a doamnei doctor Doina Todea în cadrul Spitalului Județean a început în anul 1987 și s-a desfășurat neîntrerupt până la pensionarea sa, în anul 2017. De-a lungul carierei, aceasta s-a remarcat prin profesionalism, devotament și o profundă empatie față de pacienți.

În calitate de fost director medical, Doina Todea a avut o contribuție importantă la dezvoltarea și modernizarea activității spitalului, fiind apreciată atât de colegi, cât și de generațiile de cadre medicale cu care a colaborat.

„Medic respectat, coleg prețuit și lider apreciat, doamna doctor Doina Todea a contribuit la dezvoltarea instituției noastre și a lăsat o amprentă durabilă asupra colectivului și asupra tuturor celor care au avut privilegiul de a-i fi alături”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

Conducerea spitalului a adresat sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați, exprimându-și recunoștința pentru întreaga activitate desfășurată de regretata doctoriță în slujba sănătății maramureșenilor.

Dumnezeu să o odihnească în pace.