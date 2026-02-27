Clubul de Șah Strategic Baia Mare, în parteneriat cu Federația Română de Șah, organizează sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 10.00, un concurs de șah dedicat copiilor din ciclul primar.
Competiția se adresează atât copiilor începători, cât și celor avansați, legitimați sau nelegitimați, și se desfășoară în cadrul programului național „Educație prin șah”, menit să stimuleze dezvoltarea intelectuală și spiritul competitiv al celor mici.
Concursul va avea loc la VIVO! Baia Mare, care găzduiește evenimentul într-un cadru modern și prietenos.
🧠 Categorii de vârstă
Participanții vor concura pe următoarele categorii:
-
Grădiniță
-
Clasa pregătitoare
-
Clasa I
-
Clasa a II-a
-
Clasa a III-a
-
Clasa a IV-a
Clasamentele vor fi realizate separat pentru fete și băieți.
🏆 Premii și recompense
-
Toți participanții vor primi diplome și medalii
-
Cei mai buni jucători din fiecare categorie vor fi recompensați cu medalii, cupe și câte un tricou
📝 Înscrieri
Înscrierile se pot face:
-
prin e-mail: edu.baiamare@frsah.ro
-
prin mesaj WhatsApp la numărul: 0744 769 262
Evenimentul reprezintă o oportunitate excelentă pentru copii de a face primii pași în șahul competițional, dar și de a-și testa abilitățile într-un mediu educativ și prietenos. ♟️
