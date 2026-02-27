Clubul de Șah Strategic Baia Mare, în parteneriat cu Federația Română de Șah, organizează sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 10.00, un concurs de șah dedicat copiilor din ciclul primar.

Competiția se adresează atât copiilor începători, cât și celor avansați, legitimați sau nelegitimați, și se desfășoară în cadrul programului național „Educație prin șah”, menit să stimuleze dezvoltarea intelectuală și spiritul competitiv al celor mici.

Concursul va avea loc la VIVO! Baia Mare, care găzduiește evenimentul într-un cadru modern și prietenos.

🧠 Categorii de vârstă

Participanții vor concura pe următoarele categorii:

Grădiniță

Clasa pregătitoare

Clasa I

Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a

Clasamentele vor fi realizate separat pentru fete și băieți.

🏆 Premii și recompense

Toți participanții vor primi diplome și medalii

Cei mai buni jucători din fiecare categorie vor fi recompensați cu medalii, cupe și câte un tricou

📝 Înscrieri

Înscrierile se pot face:

prin e-mail: edu.baiamare@frsah.ro

prin mesaj WhatsApp la numărul: 0744 769 262

Evenimentul reprezintă o oportunitate excelentă pentru copii de a face primii pași în șahul competițional, dar și de a-și testa abilitățile într-un mediu educativ și prietenos. ♟️