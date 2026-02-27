Georgiana Lupan, o tânără în vârstă de doar 20, aduce în Baia Mare un premiu important din cadrul competiției Crown of Beauty din Dubai.

eMM: Georgiana, cum te simți după ce ai câștigat locului 1 la categoria nails, nivel mediu, în cadrul competiției internaționale Crown of Beauty din Dubai?

„Câștigarea acestei poziții este o mare realizare care m-a încărcat enorm cu încredere și motivație. Este dovada că munca, disciplina și dedicarea mea dau roade, nefiind vorba doar de talent la mijloc. Simt un elan nou, o dorință și mai mare de a evolua și de a duce pasiunea mai departe.” – ne mărturisește Georgiana

eMM: Ce te-a inspirat să participi la această competiție internațională?

„Inițial trebuia să merg alături de o prietenă, care îmi este și clientă, și voiam să îmbinăm competiția cu puțină distracție. Între timp, pentru mine a devenit o provocare personală și am decis să particip cu toată seriozitatea, dorindu-mi să mă autodepășesc si să-mi descopăr nivelul.”

eMM: Pentru necunoscători, spune-ne ce a presupus această competiție.

„Competiția a presupus realizarea unei lucrări tehnice ,,glamour,, într-un timp limitat, 3 ore, respectând criterii stricte de jurizare: arhitectură, apex, simetrie, finisaj, tehnică și aspect general plus altele. Jurații au fost profesioniști din toată țara, fiind foarte renumiți, spre exemplu: Ioana Diana, Tania Povenskaya, Anca Matei, Monica Andreea, Manolescu Daniela, ceea ce a ridicat standardul foarte mult, asta doar pe categoria nails.”

eMM: Ca experiență profesională, cât de importantă e pentru o astfel de competiție?

„Experiența este esențială. Activez de doi ani în domeniul nails în salon, particip constant la cursuri de perfecționare și investesc continuu în educația și spațiul meu de lucru. Fiecare clientă și fiecare set realizat m-au ajutat să îmi șlefuiesc tehnica și atenția la detalii.”

eMM: Având în vedere că ai fost înconjurată de participanți și jurați din întreaga lume, cum a fost experiența ta în Dubai? Cum te-ai simțit?

„Experiența din Dubai a fost copleșitoare într-un mod pozitiv pentru mine, m-am simțit ca și cum aș fi dat a doua oară bacalaureatul. Să fiu înconjurată de artiști și jurați din întreaga țara a fost chiar o onoare. M-am simțit mică la început, dar pe parcurs m-am făcut remarcată și chiar am construit câteva relații frumoase.”

eMM: Ce crezi că a făcut diferența și te-a ajutat să câștigi premiul?

„Cred că diferența a făcut-o conceptul în sine. Am ales un design milky white, cu accente aurii din pigment, special inspirate de glamour cu gândul la Dubai, vrând să transmit eleganță și lux discret. Am completat cu perle albe și linii texturate pentru un efect rafinat, dar echilibrat. Plus curajul dintre aceste combinații.”

eMM: Cât de important a fost pentru tine să reprezinți Baia Mare și România la nivel internațional?

„Pentru mine a fost o mare mândrie să reprezint Baia Mare și România pe o scenă internațională. Am simțit responsabilitate, emotii, dar și onoare. În același timp, această reușită mă ajută mult la vizibilitate în orașul meu și mă diferențiază putin profesional. Faptul că am câștigat locul 1 la Crown of Beauty Internațional în Dubai îmi oferă un plus și mă poziționează diferit pe piața locală.”

eMM: Cum vezi evoluția ta în domeniul Nails Art în următorii ani?

„Îmi doresc să evoluez constant, să particip la competiții și mai mari și să mă specializez tot mai mult. Pe viitor, îmi doresc să îmi deschid propria mea academie, unde poate voi pregăti chiar fetele care iși doresc să participe la competiții. Mi-ar plăcea ca, în timp, să devin trainer renumit și poate chiar jurat la competiții internaționale.”

eMM: Ce sfaturi ai pentru tinerii artiști care aspiră la competiții internaționale sau recunoaștere în domeniul beauty?

„Să nu se teamă de competiții. Să investească în educație, să muncească mult și să nu renunțe la primul obstacol. Talentul ajută, dar munca face diferența, sunt oameni care sunt antitalent, care nu au habar deloc, dar prin multă muncă și perseverență au ajuns în top.”

eMM: Care a fost cea mai mare provocare în pregătirea pentru Crown of Beauty?

„Cea mai mare provocare a fost chiar situația tehnică din timpul probei. Modelul meu avea hiperhidroză, iar palmele îi transpirau foarte, foarte mult, ceea ce a îngreunat enorm pregătirea unghiei și chiar curățarea cuticulei. La un moment dat, după ce am pilit și am dat forma finală, una dintre unghii s-a dezlipit complet, iar eu eram deja sub presiunea timpului. A trebuit să îmi controlez emoțiile, să nu intru în panică și să refac rapid unghia.”

eMM: Ai planuri să participi și la alte competiții naționale/internaționale în viitor?

„Da, categoric. Această victorie mi-a demonstrat că pot, așa că, îmi doresc să particip și la alte competiții naționale și internaționale. Este un drum pe care vreau să îl continui fără ezitare.”

Pe Georgiana o găsiți la Studio Manifesto din Baia Mare, unde vă așteaptă cu brațele deschise și profesionalism. Premiul obținut în cadrul acestei competiții, atestă competențele cu care se poziționează în prim plan.