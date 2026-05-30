Sâmbătă, 29 mai, în jurul orei 16.30 polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au fost sesizați de către un bărbat de 79 de ani cu privire la faptul că, în urmă cu o zi, a fost amenințat cu acte de violență de fiul său.

Polițiștii s-au deplasat la locul indicat de apelant, constatând faptul că cele sesizate se confirmă.

În cauză, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

Bărbatul se opune monitorizării electronice a persoanei reclamate.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.