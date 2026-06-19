În data de 17 iunie, în jurul orei 22:00, un bărbat din Baia Mare a apelat numărul unic de urgență 112, anunțând intenția de a-și pune capăt vieții.

Dispecerul de serviciu a gestionat apelul cu profesionalism, reușind să mențină legătura cu persoana aflată în dificultate, deși aceasta era inițial necooperantă. Prin tehnici de comunicare și persuasiune, operatorul a obținut informații esențiale despre locația bărbatului și a continuat dialogul până la sosirea echipajelor.

Imediat, a fost direcționată o patrulă mixtă formată dintr-un polițist și un jandarm, sprijinită de pompieri, către locul indicat.

Ajunși la fața locului, agent-șef de poliție Gheorghel Ioan și plutonier Vaida Vlad au pătruns în imobilul unde se afla bărbatul și au intervenit prompt, reușind să îl salveze în ultimul moment.

Ulterior, au fost luate măsurile necesare pentru siguranța persoanei, aceasta fiind preluată în condiții de protecție.

După finalizarea intervenției, toți cei implicați au continuat serviciul, cu satisfacția unei misiuni încheiate cu succes și a unei vieți salvate.

Astfel de intervenții demonstrează importanța coordonării rapide între structurile de ordine publică și capacitatea acestora de a răspunde eficient în situații critice.