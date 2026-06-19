Performanțe remarcabile obținute ​săptămâna aceasta de cadrele ISU Maramureș, care au demonstrat încă o dată curaj, rezistență și ambiție în misiunile desfășurate, de această dată, în cadrul competițiilor sportive.

Prin muncă asiduă și determinare, colegii noștri au obținut rezultate excepționale la două competiții de anvergură, desfășurate în țară.

„Scări pe Toaca”, organizat în județul Neamț în perioada 15-17 iunie, este ​competiția care a testat la maxim limitele fizice și psihice, unde pompierii au avut de înfruntat pantele abrupte ale Masivului Ceahlău.

Lotul ISU Maramureș s-a remarcat prin forță și rezistență, obținând următoarele rezultate:

​Sg. maj. Grigor Claudiu-Cristian – locul 5/16 la categoria a II-a de vârstă;

​Plt. Dragoș Cristian-Raul – locul 6/67 la categoria I de vârstă;

​Sg. maj. Tomoiagă Ionuț-Alin – locul 8/67 la categoria I de vârstă;

​Sg. maj. Florian Silviu -Vasile – loc. 11/16 la categoria a II-a de vârstă;

​Sg. maj. Mihai Raul Darian – locul 15/67 la categoria I de vârstă;

​Soldat Ivăncuș Vasile – locul 17/67 la categoria I de vârstă;

​Soldat Dan Răzvan – locul 23/67 la categoria a II-a de vârstă.

Etapa finală a concursului „Cupa A.S.P.R. la tenis de masă”, organizată în aceeași perioadă în municipiul Zalău, a făcut ca ​reflexele rapide, concentrarea și strategia să devină atuuri esențiale.

Jucătorii noștri au reprezentat cu mândrie inspectoratul, urcând pe podium:

​Plt. Olăhuț Rareș-Mirel a obținut locul al II-lea la categoria de vârstă -35 ani iar ​Plt. adj. șef Moldovan Ștefan Ion s-a clasat pe locul al V-lea la categoria de vârstă +45 ani.

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În spatele fiecărui loc din clasament stau ore întregi de antrenamente, disciplină de fier și dorința de a fi cel mai bun.