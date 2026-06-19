La data de 18 iunie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au fost sesizați să intervină pe strada Popasului din localitate, unde a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale.

La fața locului, din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că autoturismul ar fi acroșat un gard, după ce conducătorul auto ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Conducătorul auto a părăsit locul producerii evenimentului rutier, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști.

Verificările efectuate de polițiști în cazul bărbatului de 69 de ani au relevat că acesta avea dreptul de a conduce anulat.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat concentrația de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, unde a refuzat prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.