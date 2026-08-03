Asociația Cercetașii Munților a împlinit 30 de ani de activitate în România. Jubileul a fost celebrat în zilele 1-2 august, în Valea Firii din Munții Apuseni și a fost cuprins în cadrul taberelor naționale ale cercetașilor reuniți în perioada 28 iulie – 8 august, în număr de 180 membri.

Prima zi a Jubileului s-a deschis cu Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de către Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, delegat al Preafericirii Sale Claudiu Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și au concelebrat: pr. Angel Zareczki – asistent spiritual național și asistent spiritual al grupului de cercetași din Baia Mare, pr. Călin Sechelea – asistent spiritual al clanului de drumeți din Cluj-Napoca și protopop al Protopopiatului Apuseni, pr. Mihai Groza ­ – asistent spiritual al grupului din Cluj-Napoca, pr. Alin Cândea – fondator al grupului din Beclean, pr. Ioan Thomas – asistent spiritual al grupului din București, pr. Romulus Iusan – preot cercetaș din Cluj-Napoca, pr. Ioan Mătieș – asistent spiritual al ramurii galbene din Cluj-Napoca, pr. Horațiu Abrudan – preot al Parohiei Bistra-Apuseni.

„Au participat 550 de cercetași, lideri, membri alumni, membri ai familiei cercetășești, părinți ai tinerilor prezenți în taberele naționale, aparținând grupurilor cercetășești din Timișoara, Cluj-Napoca, București, Beclean, Baia Mare, membri ai autorităților locale și reprezentanți ai diverselor instituții publice care ne susțin și ne ajută de peste 30 de ani”, citim pe pagina de Facebook a Asociației.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul cercetașilor, dirijat de Augustin Albu, fost lider al Asociației.

„Preasfințitul Cristian Dumitru Crișan si-a exprimat bucuria de a fi în rândul tinerilor, a transmis salutul Preafericirii Sale Claudiu și a mulțumit liderilor și membrilor din toate generațiile pentru implicarea în îndeplinirea misiunii Bisericii. A amintit faptul că Jubileul este un prilej de recunoștință adusă lui Dumnezeu și tuturor celor care au contribuit la existența, buna funcționare și îndeplinirea scopurilor educative ale cercetășiei și la organizarea acestui mare eveniment. De asemenea, a îndemnat pe cei prezenți să continue să crească în credința în Dumnezeu manifestată și prin oportunități acordate celorlalți tineri să se dezvolte și să progreseze”, citim pe aceeași pagină.

Părintele Angel Zareczki a mulțumit Preasfinției Sale Cristian Crișan pentru prezență și pentru celebrare, dar și Preafericirii Sale Claudiu Pop și tuturor episcopilor din România care susțin activitatea Asociației: „Pe toți îi asigurăm de fidelitatea noastră față de Biserică, de implicarea noastră în a ajuta acolo unde e nevoie, în a progresa constant pentru a lăsa lumea mai bună și mai dreaptă decât am găsit-o (cf. Lord Baden Powell, fondatorul cercetășiei), de contribuția noastră la misiunea evanghelizatoare a Bisericii, conform promisiunii cercetășești: ‹‹Promit, pe onoarea mea, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, să servesc din toate puterile mele pe Dumnezeu, Biserica și Patria, să îl ajut pe aproapele meu în orice împrejurare și să respect legea cercetașilor››”.

Ziua a continuat cu Careul Festiv Jubiliar, la care au participat membrii actuali ai unităților grupurilor din Beclean, Cluj, Baia Mare, București, Timișoara: lupișori și pui de lup, cercetașe și cercetași, drumeți și călăuze, șefi, cercetași adulți, împreună cu familiile lor, membri fondatori, la care s-au adăugat foști șefi din Oradea, precum și majoritatea Directorilor Executivi ai Asociației din perioada 1996-2026.

Au fost aduce mulțumiri tuturor celor care au susținut activitatea Asociației de la începuturile ei, grupurile de București, Cluj și Baia Mare aniversând 35 de ani. Au fost reamintite momentele importante ale dezvoltării asociației și au fost evocate persoanele care au participat la progresul ei în acest arc de timp.

După prânzul servit împreună, cercetașii au participat la Marele Joc de aventură în echipe și ziua s-a încheiat cu Veghea Jubiliară pregătită de foști lideri și o meditație asupra angajamentelor promisiunii.

Jubileul s-a încheiat pe 2 august, însă tabăra cercetașilor și cercetașelor continuă până pe data de 8 august.