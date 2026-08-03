La data de 02 august a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii din Leordina au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe raza comunei Poienile de Sub Munte.

În fapt, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism din direcția Repedea către Poienile de Sub Munte, un bărbat ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un element de împrejmuire al unei proprietăți.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.