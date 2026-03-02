Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, luni, 2 martie 2026, a avut loc predarea amplasamentului către constructor pentru Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Pantelimon” din localitatea Satu Nou de Jos, județul Maramureș.



Proiectul aparține Asociației „Filantropia Maramureșeană” și este finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, reprezentând un pas important în dezvoltarea serviciilor medicale și sociale dedicate persoanelor aflate în suferință.



Din partea Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului au participat Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier al Sectorului Social-Filantropic și Misionar și președintele Asociației „Filantropia Maramureșeană”, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Pr. Adrian Mihali, consilier administrativ, precum și Pr. Andrei Pop și Arhid. Onuț Păcurar, inspectori ai Sectorului Social-Filantropic și Misionar.



Noul centru își propune să ofere sprijin medical, îngrijire specializată și alinare pacienților cu boli grave sau în stadii avansate, precum și susținere pentru familiile acestora. Activitatea va fi desfășurată într-un cadru fundamentat pe grijă autentică, respect pentru demnitatea umană și compasiune creștină.



Termenul de execuție a lucrărilor prevăzut în autorizație este de 36 de luni, perioadă la finalul căreia comunitatea din Maramureș va beneficia de un centru modern dedicat îngrijirii paliative, un spațiu al speranței și al sprijinului pentru cei aflați în cele mai dificile momente ale vieții.

