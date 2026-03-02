Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC), a lansat procesul de selecție a instituțiilor de învățământ superior de stat, civile și acreditate, pentru implementarea activității A6 din cadrul proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, cod SMIS 322473.

Proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027 (PEO) și are ca obiectiv general creșterea accesului și retenției în învățământul superior, prin măsuri integrate de monitorizare, avertizare timpurie și prevenire a abandonului universitar, cu accent pe sprijinirea studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate.

Prin activitatea A6, universitățile selectate vor implementa, la nivel instituțional, mecanismele necesare pentru acordarea unui număr minim de 39.300 de burse sociale, în cuantum de 925 de lei pe lună, pentru studenții eligibili, în perioada ianuarie – iulie 2026.

Instituțiile selectate vor avea responsabilități privind identificarea și selecția beneficiarilor, verificarea documentelor justificative, validarea datelor în platforma dedicată, încheierea contractelor cu studenții, confirmarea lunară a beneficiarilor și efectuarea plăților, precum și transmiterea documentelor conform metodologiei proiectului.

Aplicațiile pot fi transmise exclusiv în format electronic, la adresa bursesociale@uefiscdi.ro

, până la data de 6 martie 2026, ora 16:00. Confirmarea depunerii se va realiza prin email, cu număr de înregistrare transmis de managementul proiectului.

Rezultatele verificării eligibilității administrative vor fi publicate în data de 9 martie 2026, până la ora 16:00, iar eventualele contestații pot fi depuse în perioada 10–11 martie 2026. Rezultatele finale vor fi comunicate în 12 martie 2026.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot transmite solicitări la adresa de e-mail bursesociale@uefiscdi.ro

.