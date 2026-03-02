Portarul croat s-a născut la Split, pe 17 septembrie 1994, are 1,83 m și vine de la echipa italiană Handball Erice. A evoluat pentru HC Podravka Vegeta Koprivnica (2009–2018), Metz Handball (2018–2022), Rapid București (2022–2024), Gloria Bistrița (2024–2025), iar din vara anului trecut a ajuns în Italia.

Erice se luptă la titlu în Italia cu Brixen, fiind lider la zi, cu două puncte avans.

Kapitanović este de opt ori campioană a Croației, are șapte Cupe ale Croației, două titluri în Franța și două Cupe ale Franței. În 2019 a fost desemnată cea mai bună jucătoare din Croația. Cu Metz a ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor în 2022, când echipa franceză a terminat pe locul 3.

Are 56 de selecții la echipa națională a Croației, pentru care a marcat 6 goluri. Nu a participat la ultima ediție a Campionatului Mondial, unde naționala României s-a aflat chiar în grupă cu reprezentativa Croației.