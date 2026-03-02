Două infracțiuni la regimul rutier au fost constatate de polițiști în 1 martie 2026, în urma unor controale și intervenții desfășurate în județul Maramureș.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 15.40, când polițiștii din Baia Sprie au oprit pentru control un vehicul care circula pe drumurile publice din localitate. La volan a fost identificat un bărbat de 39 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că vehiculul nu era înregistrat. Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal întocmit pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Cel de-al doilea incident a avut loc în aceeași zi, în jurul orei 21.40, în municipiul Sighetu Marmației. Polițiștii au pornit în urmărirea unui autoturism pe strada Gheorghe Șincai, după ce conducătorul auto nu a oprit la semnalul regulamentar. Mașina a fost interceptată pe strada Ștefan cel Mare, iar la volan a fost identificat un tânăr de 19 ani, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Verificările suplimentare au arătat că autoturismul nu era înmatriculat sau înregistrat. În acest caz, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal pentru comiterea infracțiunilor constatate.