Incendiul de vegetație uscată și pădure izbucnit la marginea comunei Suciu de Sus, din județul Maramureș, a fost lichidat miercuri seara, însă autoritățile mențin zona sub monitorizare pe timpul nopții, din cauza riscului de reaprindere.

Potrivit reprezentanților ISU Maramureș, focul a afectat peste 40 de hectare de teren, în mai multe zone. Intervenția a mobilizat 27 de pompieri militari, sprijiniți de voluntari din Suciu de Sus și Târgu Lăpuș, dar și de silvicultori.

Pentru o mai bună evaluare a situației, Salvamont Maramureș a folosit drone, oferind imagini din zonele greu accesibile. Deși incendiul este stins, echipele rămân în teren pentru a preveni reaprinderea focarelor.