La Jibou s-a desfășurat ieri etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS) – fotbal feminin, Cupa ING, ediția 2025–2026, competiție la care Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Baia Mare a reprezentat județul Maramureș.

Echipa băimăreană a avut o evoluție foarte bună, reușind să se impună în grupa zonală în fața formațiilor din Sălaj, Bihor, Satu Mare și Bistrița-Năsăud. În urma acestui rezultat, elevele din Baia Mare s-au calificat la etapa națională a competiției, care va avea loc la finalul lunii mai, în județul Constanța. Acolo vor participa cele mai bune opt echipe din țară, care vor lupta pentru titlul național.

Lotul care a reprezentat Maramureșul este format din: Oltean Lorena (7B), Olea-Aldan Maria (7B), Talpoș Iris (7B), Sabou Ilinca (5B), Ardeleanu Cristina (6A), Dan Sara (7A), Iusco Elena (8B), Marchiș Daria (8B), Hrincescu Isabella (8B), Nicolae Miruna (8B), Chindriș Maria (8A) și Vepric Brianna (8A). Echipa este pregătită de profesorii Țîrlea Cătălin, Blaga Codruța și Sas Marius.