Un eveniment de suflet dedicat tradiției și identității românești va avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Artistul Alexandru Pop invită publicul vineri, 8 mai, de la ora 19:00 (accesul în sală se face începând cu ora 18:25), la spectacolul „Mi-o dat Dumnezeu un gând”, un concert ce promite emoție autentică și o întoarcere la rădăcini.

Evenimentul se dorește a fi mai mult decât un simplu concert, ci o adevărată celebrare a spiritului maramureșean, a cântecului tradițional și a valorilor care dăinuie peste timp. Alături de invitați speciali, apropiați sufletului său, artistul va aduce pe scenă momente care pun în lumină frumusețea și profunzimea culturii din Maramureș.

Organizatorii subliniază că spectacolul reprezintă o întâlnire cu identitatea românească și cu acele trăiri autentice care continuă să unească generații.

Publicul este așteptat să ia parte la o seară de neuitat, sub semnul credinței, al tradiției și al sufletului românesc.

Bilete disponibile pe: iabilet.ro