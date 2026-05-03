Stratul de zăpadă de la Bâlea Lac a ajuns la aproape un metru şi jumătate, iar accesul turiştilor se face în această perioadă exclusiv cu telecabina, în condiţiile în care Transfăgărăşanul este închis circulaţiei rutiere în zona turistică Bâlea, informează site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Potrivit meteorologilor, cel mai mare strat de zăpadă de la o staţie meteo din judeţul Sibiu este de 141 centimetri, la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş.

Accesul rutier pe Transfăgărăşan (DN7C) se poate face doar până la Bâlea Cascadă, de unde circulaţia maşinilor este restricţionată până la Bâlea Lac, din cauza condiţiilor meteo specifice sezonului rece şi a riscului de avalanşe, sectorul fiind închis în mod obişnuit pe timpul iernii.

În aceste condiţii, turiştii pot ajunge la cabanele de la peste 2.000 de metri şi la Lacul Bâlea, doar folosind transportul pe cablu. O cursă dus-întors cu telecabina între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac costă 160 de lei, de persoană. Telecabina funcţionează între orele 09:00 – 17:00, cu minim 10 persoane, potrivit informaţiilor de pe site-ul oficial.

Reprezentanţii Salvamont atrag atenţia că, în această perioadă de tranziţie între iarnă şi vară, condiţiile meteo se pot schimba rapid, iar la altitudini mari persistă un strat consistent de zăpadă, ceea ce poate îngreuna deplasarea şi creşte riscurile pentru turişti, potrivit informaţiilor publicate de către Salvamont România, pe pagina de Facebook.