Cireșele au ajuns un adevărat lux în această perioadă în Baia Mare. În Piața Izvoare, kilogramul de cireșe de import se vinde cu nu mai puțin de 175 de lei, un preț care îi face pe mulți cumpărători să stea pe gânduri.

Cu toate acestea, comercianții spun că cererea nu lipsește, iar fructele dispar rapid de pe tarabe. Producția locală este așteptată abia peste aproximativ o lună și jumătate, ceea ce menține prețurile ridicate.

„Avem clienți. Mai avem doar câteva cireșe, dar mai aducem joi după-amiază”, a declarat o vânzătoare din piață, care susține că marfa este de calitate superioară și comparabilă cu cea românească de început de sezon.

În aceste condiții, vânzătorii descriu situația ca fiind una în care „marfa se dă ca pâinea caldă”, în ciuda prețului considerat exorbitant de mulți cumpărători.

Comparativ cu anul trecut, prețul este chiar mai mare. În aceeași perioadă din 2025, cireșele de import se vindeau cu aproximativ 150 de lei kilogramul, urmând ca prețurile să scadă odată cu creșterea ofertei pe piață.