Studenții, masteranzii și doctoranzii din domeniul filosofiei și al științelor umaniste sunt invitați să participe la Nord – perspective interdisciplinare, o sesiune internațională de comunicări științifice care va avea loc în perioada 14–15 mai 2026.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Litere Baia Mare din cadrul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, în parteneriat cu instituții academice de prestigiu: Universitatea Națională de Stat din Ujhorod, University of Rome Tor Vergata și Fan S. Noli University.

Ajunsă la cea de-a VIII-a ediție, manifestarea își propune să aducă în prim-plan cercetările actuale din domenii precum filosofia, științele comunicării, filologia, studiile culturale și artele. Participanții vor putea prezenta lucrări pe secțiuni dedicate, în funcție de nivelul de studiu: licență, masterat sau doctorat.

Organizatorii au anunțat că înscrierile se realizează printr-un formular disponibil online, iar termenul-limită pentru participare este 7 mai 2025.

Evenimentul reprezintă o oportunitate importantă pentru tinerii cercetători de a-și prezenta ideile, de a intra în dialog academic internațional și de a contribui la dezvoltarea unei perspective interdisciplinare asupra domeniilor umaniste.