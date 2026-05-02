Profesorii MERITO, cea de-a unsprezecea generație de laureați, au fost premiați marți, 28 aprilie, în cadrul unui eveniment organizat la București, unde au fost recunoscute performanțele a 12 cadre didactice din întreaga țară.

Printre laureați s-au numărat și două profesoare din județul Maramureș, apreciate pentru implicarea și rezultatele obținute în educație. Este vorba despre Liana Timiș-Mureșan, profesoară de economie și educație antreprenorială la Liceul Borșa, și Monika Chisacof, profesoară de limba franceză și geografie, care predă la Școala Gimnazială Băsești, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Colegiul de Arte Baia Mare, fiind totodată inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

Distincțiile acordate în cadrul Galei MERITO recompensează excelența în educație și contribuția profesorilor care inspiră și formează generațiile viitoare.