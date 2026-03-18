Pompierii au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unui incendiu de vegetație uscată și pădure, în zona localității Suciu de Sus.

Pentru eficientizarea intervenției și limitarea propagării focului, la fața locului sunt mobilizate:

1 autospecială de stingere cu apă și spumă;

2 autospeciale pentru muncă operativă;

1 vehicul de teren (UTV);

1 autospecială de primă intervenție și comandă;

1 echipaj de prim ajutor SMURD;

SVSU Suciu de Sus, cu 13 voluntari;

SVSU Târgu Lăpuș cu 1 autospecială de stingere;

Ocolul Silvic Groșii Țibleșului;

Totodată, a fost solicitat sprijinul Serviciului Județean Salvamont Maramureș pentru efectuarea unei recunoașteri aeriene cu drona, transmite ISU Maramureș.

ACTUALIZARE: În urma recunoașterii aeriene efectuată cu dronele, s-au identificat mai multe focare izolate, care se manifestă la nivelul vegetației uscate și pădurii, pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare. Suplimentar celor 19 cadre alocate inițial, alte 8 cadre de la Detașamentul de Pompieri Baia Mare și Stația Târgu Lăpuș se vor alătura intervenției. De asemenea, 6 pompieri voluntari din comună se deplaseaza la locul interventiei cu două autoturisme de teren, transmite ISU Maramureș.