Tensiunea politică a atins cote maxime miercuri seară, 18 martie, după ce discuțiile cruciale purtate în biroul lui Sorin Grindeanu s-ar fi încheiat fără niciun rezultat concret.

Comisiile de Buget Finanțe luaseră o pauză, timp în care parlamentarii PSD și PNL, precum și ministrul Alexandru Nazare, s-ar fi dus la discuții în biroul liderului PSD.

În lipsa unui consens între liderii partidelor aflate la guvernare, ședința Comisiei de Buget-Finanțe ar fi fost suspendată oficial, iar Plenul reunit, programat inițial pentru această seară, a fost amânat pe termen nelimitat până la găsirea unei soluții de deblocare, relatează Antena 3 CNN.

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grideanu, anunță faptul că social-democrații nu vor ceda, în ciuda riscurilor de blocaj la Legea bugetului din Parlament. Grindeanu susține că s-a format o nouă majoritate USR-PNL-AUR-POT, iar PSD „le ureză drum bun împreună”.

„PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari!

Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm șantajului! 3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile!

Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună!”, scrie Sorin Grindeanu.