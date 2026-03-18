Consiliul Județean Maramureș, partener în proiectul internațional ”Green LUPO – Politici de utilizare ecologică a terenurilor prin managementul terenurilor pentru protejarea și refacerea naturii și biodiversității”, finanțat prin programul Interreg Europe 2021-2027, apelul III, împreună cu partenerii de proiect din Germania, Letonia, Belgia, Franța, Italia, Grecia, Polonia și Albania, a luat parte la schimbul de experiență interregional, care a avut loc la finalul lunii februarie 2026, în Cracovia, Polonia.

Județul Maramureș a fost reprezentat de către membri ai echipei de proiect din cadrul Consiliului Județean Maramureș și reprezentanți ai factorilor interesați de la Primăria Municipiului Baia Mare, respectiv de la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, extensia Sighetu Marmației.

Agenda evenimentului a inclus sesiuni de prezentare a perspectivei regionale, a planificării spațiale și a terenurilor de tip brownfield, ateliere de lucru tematice și vizite de studiu.

Din analiza Strategiei regionale Malopolska 2030 reiese că printre direcțiile cheie a politicii de dezvoltare în domeniul mediului se numără: ecologizarea orașelor și a zonelor rurale, inclusiv a zonelor balneare respectiv dezvoltarea infrastructurii verde-albastră. În domeniul dezvoltării teritoriale echilibrate, Voievodatul Malopolska acordă prioritate activităților de revitalizare respectiv îmbunătățirii structurii spațiale prin consolidarea terenurilor și investiții în dezvoltarea mediului rural. Structura programului Fondurilor Europene pentru Małopolska în perioada 2021–2027 (EFM) include 11 linii prioritare și cumulează un total de 2690298343 EURO.

În cea ce privește planificarea spațială, regiunea dispune de un inventar a siturilor post-industriale rezultat dintr-un audit al terenurilor. Aceste situri constituie resursa primară pentru aplicarea politicii „zero ocupare netă a terenurilor” stabilit în cadrul Pactului Verde European și al Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030, care urmărește ca până în anul 2050 cantitatea totală de terenuri luate în folosință pentru construcții sau infrastructură să nu depășească cantitatea de terenuri ecologizate sau redate naturii. Principalele probleme regionale legate de dezvoltarea spațială sunt îmbătrânirea orașelor, expansiunea excesivă în zone noi, decalaje semnificative a nivelului de trai a populației, diferențe în ceea ce privește veniturile administrațiilor municipale, pierderea terenurilor agricole, calitatea aerului, protecția peisajului, potențialul turistic neexplorat, lacune în infrastructură și zone cu transport deficitar. Pornind de la ideea valorificării terenurilor de tip brownfield, cu precădere a siturilor post-industriale, autoritățile locale au hotărât dezvoltarea de noi locuri de muncă prin transformarea zonelor postindustriale, post-militare și post-feroviare, precum și a zonelor post-miniere și valorificarea acestora ca noi zone de investiții și adaptarea lor ca zone de recreere și agrement.

În linie de continuitate cu sesiunea de prezentări și atelierele de lucru, reprezentanții Județului Maramureș au participat la vizitele de studiu ce au vizat obiective precum fosta fabrică „Solvay” din Cracovia a cărei iazuri de sedimentare sunt cunoscute sub numele ’The White Seas’ (Białe Morza), Parcul Zakrzówek care cuprinde aproximativ 100 de hectare de spațiu verde în partea de sud a Cracoviei, creat în 1990 după umplerea cu apă a unei vechi cariere de calcar aparținând fabricii „Solvay” respectiv Parcul Szymborska creat în centrul Cracoviei la cererea cetățenilor pe amplasamentul terenului de paradă a fostei cazarme militare.

Proiectul Green LUPO urmărește să răspundă noilor provocări legate de utilizarea terenurilor, prin adaptarea instrumentelor de planificare spațială la nevoile actuale, atât la nivel regional, cât și național. Contribuția Consiliului Județean Maramureș se focalizează pe abordarea complexei sarcini de gestionare a terenurilor de tip brownfield, în special a celor contaminate cu deșeuri. Adaptarea planificării spațiale la necesitățile operaționalizării principiul utilizării responsabile a terenurilor, se bazează pe reutilizarea terenurilor și reducerea consumului de noi suprafețe prin refolosirea prioritară a terenurilor abandonate.

Bugetul total al proiectului Green LUPO pentru cei 4 ani de implementare este de 2,050,696 euro, din care bugetul aferent Consiliului Județean Maramureș este de 194,562.00 cu o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională de 80%, în valoare de 155,649.60 euro, 18% cofinanțare națională, în valoare de 35021,16 euro și 2% contribuția proprie a Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 3891,24 euro.