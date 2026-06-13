În timp ce câteva familii au plecat deja spre casă, altele s-au refugiat în zone mai sigure. Cei care și-au părăsit locuințele și sunt cazați temporar primesc sprijin din partea autorităților și a organizațiilor comunitare. Pe de altă parte, poliția din Irlanda de Nord a început să facă publice imagini cu vandalii.

Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional.

După lăsarea întunericului, câteva locuințe din nordul orașului Belfast au fost din nou ținta atacurilor. Alexandra stă de 11 ani acolo, însă mărturisește că, la fel ca mulți alți români, acum trăiește cu frică și s-a baricadat, mai ales de când casa vecinilor ei musulmani a fost incendiată.

Alexandra, româncă stabilită în Belfast: „Nu se mai întâmplă ca și zilele trecute, când au atacat în grupuri. Acum atacă în spatele casei o persoană mascată. Stăm cu draperiile trase. E în mare parte întuneric în casă, ca să nu-și dea nimeni seama că ar locui cineva aici. Am stat cu teamă, cu spaimă toată noaptea, n-am dormit deloc. Noi am spus că mai așteptăm să vedem ce se întâmplă în weekend. Dacă lucrurile vor degenera, cu siguranță vom pleca și noi, că altă soluție nu avem.”

De teamă că li s-ar putea întâmpla ceva rău, unii români vin spre casă de pe aeroportul din Dublin, alții pornesc la drum cu mașinile personale ori caută refugiu la rude sau prieteni.

Român stabilit în Londra: „În ultimele două zile sunt apelat de cei care locuiesc în Belfast și se interesează despre posibilități de a se realoca în Londra, pentru că lucrurile sunt foarte complicate. Vorbim de familii cu copii cu tot; oamenii sunt într-un impas foarte mare și nu știu în ce direcție să o apuce. Marea majoritate vor să se mute în Anglia, pentru că ei au și rezidență aici – mare parte dintre ei.”

Sunt sprijiniți cu cazare și mâncare

De la izbucnirea violențelor, peste 100 de conaționali au cerut ajutorul Asociației Comunitatea Românească Interculturală din Belfast.