O problemă la nivelul motorului a fost detectată la avionul papei Leon al XIV-lea în Insulele Canare, chiar înainte de plecarea sa de vineri spre Roma, care l-a obligat pe suveranul pontif să coboare din aeronavă, a informat AFP

UPDATE Final haotic pentru vizita papei Leon al XIV-lea în Spania: avionul care trebuia să decoleze din Insulele Canare şi să îl aducă la Roma s-a confruntat cu o problemă tehnică, obligându-l pe suveranul pontif să îşi amâne plecarea şi să zboare ulterior spre Italia la bordul unui avion Falcon care a fost pus la dispoziţia sa de regele spaniol Felipe al VI-lea, informează AFP.