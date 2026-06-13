Volumul „Prima aventură europeană a românilor (1918–1940)”, semnat de istoricul și publicistul dr. Ioan Avram Mureșan, a fost lansat vineri, 12 iunie, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare. La eveniment au participat istorici, oameni de cultură, profesori și iubitori ai istoriei, iar despre carte au vorbit dr. Viorel Rusu, preotul Simion Mesaroș, eseistul Ion Papuc și editorul Cristian Mareș. Moderatorul întâlnirii a fost Teodor Ardelean. Lucrarea, care reprezintă și teza de doctorat a autorului, analizează evoluția României în perioada interbelică și raportarea acesteia la valorile democratice europene. Participanții au evidențiat importanța volumului pentru înțelegerea istoriei politice și a parcursului european al României.