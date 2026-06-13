O nouă tragedie provocată de prezența urșilor în apropierea zonelor locuite a avut loc în județul Covasna, unde un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost găsit fără viață în apropierea fermei de animale la care lucra. Primele indicii ale anchetatorilor arată că acesta ar fi fost atacat de un urs.

Bărbatul era căutat încă de joi seară, după ce un coleg de muncă nu a mai reușit să ia legătura cu el. Îngrijorat, acesta a mers vineri dimineață la fermă, unde a descoperit hainele și obiectele personale ale victimei la marginea pădurii și a alertat imediat autoritățile.

După mai multe ore de căutări, polițiștii au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului, care prezenta multiple răni. Primele suspiciuni indică faptul că victima ar fi fost atacată mortal de un urs.

Tragedia vine într-un context în care numărul incidentelor provocate de urși este în creștere în România, iar problema animalelor sălbatice a devenit un subiect major de dezbatere publică.

Problema urșilor ar putea ajunge pe masa Comisiei Europene

În paralel, autoritățile române pregătesc un demers oficial către Comisia Europeană pentru schimbarea regimului de protecție al ursului brun.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a declarat că România încearcă să obțină sprijinul mai multor state membre pentru modificarea statutului speciei.

„Pentru acest demers o să avem sprijinul mai multor state membre. Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și ele această adresă”, a declarat Tánczos Barna.

Autoritățile susțin că actualul regim de protecție limitează posibilitatea unei gestionări eficiente a populației de urși, în condițiile în care incidentele sunt tot mai dese.

Opinii împărțite

Inițiativa autorităților a reaprins dezbaterea dintre specialiști și organizațiile de protecție a animalelor.

Reprezentanții organizațiilor de mediu susțin că România nu a utilizat suficient fondurile europene pentru măsuri preventive.

„Comisia Europeană a alocat fonduri pentru rezolvarea acestei probleme – adică prevenție, ceea ce nu s-a făcut deloc în România”, a declarat Cristina Lapiș, reprezentanta Asociației „Milioane de Prieteni”.

Pe de altă parte, specialiștii în fauna sălbatică consideră că este nevoie de o schimbare a modului de gestionare a populației de urși.

„Este o idee foarte bună pentru că în acest moment noi acționăm în special pompieristic”, a explicat Ovidiu Popescu, specialist în carnivore mari.

Urșii, tot mai prezenți în apropierea oamenilor

Localnicii din mai multe zone montane spun că urșii ajung tot mai frecvent în sate, ferme și chiar în zone urbane.

Cel mai recent incident a avut loc la Bușteni, unde o familie s-a trezit cu o ursoaică și puiul acesteia chiar în locuință. Deși animalele au fost inițial îndepărtate de jandarmii montani, acestea au revenit câteva ore mai târziu, iar autoritățile au decis împușcarea lor.

Potrivit estimărilor oficiale, în România trăiesc aproximativ 13.000 de urși, una dintre cele mai mari populații de urs brun din Europa.