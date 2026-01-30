O săptămână intensă pentru pompierii voluntari din cadrul SVSU Târgu Lăpuș, marcată de exerciții complexe și intervenții desfășurate în condiții dificile. Activitățile au început luni dimineața, când pompierii voluntari au participat la un antrenament alături de Stația de Pompieri Târgu Lăpuș din cadrul ISU Maramureș, exercițiul vizând salvarea persoanelor de pe lacuri înghețate.

Tot luni, în cursul serii, a fost demarată monitorizarea continuă a râului Lăpuș, împreună cu SGA Maramureș, pompierii Stației Târgu Lăpuș – ISU Maramureș și Prefectura Maramureș, ca urmare a acumulărilor de gheață. Monitorizarea a continuat pe parcursul nopții de luni spre marți, iar începând de marți dimineața s-a intervenit în localitatea Răzoare, unde au fost luate măsuri pentru prevenirea inundării locuințelor, prin construirea de ziduri din saci cu nisip și detonări controlate pe râul Lăpuș.

Miercuri, pompierii SVSU Târgu Lăpuș, împreună cu reprezentanții SGA Maramureș, au continuat monitorizarea și evaluarea zonelor afectate.Joi, aceștia au participat, alături de Stația de Pompieri Târgu Lăpuș – ISU Maramureș, la un exercițiu de simulare a unui incendiu la grădinița cu program normal de pe strada Horea. Toți copiii au fost evacuați în siguranță, iar două victime rămase în interior au fost salvate conform scenariului stabilit.Vineri, pompierii voluntari din cadrul SVSU Târgu Lăpuș au intervenit în centrul orașului pentru degajarea gheții formate pe acoperișul unei clădiri, existând pericolul ca aceasta să cadă pe trotuar și să pună în pericol siguranța cetățenilor. Intervenția promptă a avut ca scop eliminarea riscurilor și prevenirea unor eventuale accidente.Prin toate aceste acțiuni, pompierii voluntari din cadrul SVSU Târgu Lăpuș au demonstrat nu doar profesionalism, ci și o profundă dedicare față de comunitate. Orele petrecute în teren, intervențiile din timpul nopții și efortul depus în condiții dificile reflectă spiritul de voluntariat, solidaritatea și responsabilitatea cu care acești oameni aleg să fie în slujba semenilor lor.