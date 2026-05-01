Orașul Seini va găzdui sâmbătă, 2 mai6, un târg de animale și un concurs ecvestru dedicat iubitorilor de cai și tradițiilor rurale.

Evenimentul este organizat de Asociația Culturală Artistică „Copiii Centenarului”, în parteneriat cu instituții locale și județene, și promite o zi plină de activități specifice lumii rurale și pasionaților de echitație.

Programul concursului ecvestru include mai multe probe, printre care frumusețe cabalină, tracțiune simplă și tracțiune dublă, dar și o tombolă pentru participanți și spectatori.

Manifestarea își propune să aducă în prim-plan tradițiile legate de creșterea cailor și să ofere publicului un spectacol autentic, într-o atmosferă de sărbătoare.

Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să participe la eveniment și să se bucure de o experiență specifică zonei, dedicată valorilor și obiceiurilor locale.