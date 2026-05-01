Joi, 30 aprilie a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Tribunalul Maramureș, privind un tânăr de 23 de ani din localitatea Gârdani.

Tânărul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de doi ani, cinci luni și zece zile pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de droguri de risc și mare risc în vederea consumului propriu și trafic de droguri de mare risc.

Polițiștii au procedat la depunerea acestuia la Penitenciarul Baia Mare.