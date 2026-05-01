Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au depistat, ieri, 30 aprilie a.c., pe D.J. 186, în localitatea Ieud, un tractor condus de un un bărbat de 39 ani, care transporta material lemnos.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Totodată, polițiștii au stabilit faptul că remorca nu era înmatriculată, iar pentru catitatea de material lemnos transportată, respectiv 2,54 metri cubi, nu au fost prezentate documente legale de proveniență.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, iar în conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, au aplicat o sancțiune contravențională, precum și măsura confiscării materialului lemnos.