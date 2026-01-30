Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș recomandă tuturor cetățenilor să respecte prevederile legislative și să adopte un comportament responsabil, pentru siguranța lor și a celor din jur.

Joi, 29 ianuarie a.c., în intervalul orar 13.00-15.00, polițiștii au desfășurat acțiuni de tip Blocada, în Dragomirești, Seini si Tăuții Măgherăuș.

Astfel, pe parcursul acțiunii, polițiștii din Dragomirești au oprit și verificat 15 autoturisme, iar acelor participanți la trafic care nu au respectat prevederile O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, au aplicat cinci sancțiuni contravenționale.

De asemenea, polițiștii orașelor Tăuții Măgherăuș și Seini au fost prezenți pe drumurile publice, ocazie cu care au oprit și verificat 16 autoturisme, aplicându-se pentru abaterile constatate 21 de sancțiuni contravenționale.

Totodată, în cazul a trei conducători auto care prezentau pericol pentru ceilalți participanți la trafic, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 10.000 de lei.

Un comportament responsabil înseamnă siguranță pentru toți!