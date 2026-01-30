Elevii Liceului Tehnologic Transilvania au trăit astăzi o experiență educativă aparte, pășind, pentru câteva ore, în fascinantul univers al aviației. Întâlnirea cu echipa Aeroclubului Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare le-a oferit tinerilor ocazia de a descoperi îndeaproape ce înseamnă zborul, siguranța și pasiunea pentru cer.

Curioși și entuziasmați, elevii au explorat un planor și echipamentele specifice domeniului aeronautic, ascultând explicațiile specialiștilor despre tehnica de zbor și responsabilitatea pe care o presupune această activitate. Dialogul deschis a transformat întâlnirea într-o adevărată lecție de viață, în care informația s-a împletit cu inspirația.

Atmosfera a fost una caldă și interactivă, iar interesul elevilor s-a reflectat în numeroasele întrebări și reacții pe tot parcursul activității. Experiența a reprezentat un prilej de învățare, dar și o sursă de motivație pentru tinerii care visează să își descopere drumul profesional.