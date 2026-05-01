Joi, 30 aprilie a.c., în intervalul orar 10.00-16.00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a ilegalităților din domeniul turismului, drepturilor de autor și de proprietate intelectuală, precum și pentru combaterea infracționalității comise în domeniul traficului și comerțului cu țigarete și produse din tutun.

Acțiunea a fost desfășurată pe raza localităților Vișeu de Sus și Moisei.

Astfel, pe parcurs acțiunii au fost verificați 12 operatori economici care desfășurau activități de alimentație publică în unitățile de tip hoteluri, pensiuni, restaurante și baruri, precum și în domeniul comerțului cu produse alimentare și nealimentare.

Cu ocazia verificărilor efectuate au fost constatate și aplicate un număr de trei sancțiuni contravenționale, două dintre acestea fiind aplicate în baza O.U.G. nr. 28 din 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate electronice fiscale și o sancțiune pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 237 din 2001 privind accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, a căror valoare totală este de 42.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au confiscat suma de 1.674 de lei, provenită din activități comerciale ilegale.