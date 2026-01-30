Uneori, un gest mic poate însemna enorm. Un mărțișor creat cu mâinile noastre poate aduce speranță, încredere și un pas înainte într-o poveste de viață care are nevoie de sprijin.

În luna februarie, lăpușenii sunt invitați să fie parte dintr-un atelier caritabil de confecționat mărțișoare handmade, organizat pentru a susține terapia unui copil cu sindrom Down din Târgu Lăpuș. Pentru el, fiecare ședință de terapie înseamnă mai multă autonomie, mai mult curaj și șansa de a-și descoperi propriul drum.

Atelierul se va desfășura în toată luna februarie, începând de luni, 2 februarie, de două ori pe săptămână, în intervalul orar 17.00-19.00, la Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș.

„Vom crea mărțișoare cu suflet, vom socializa într-o atmosferă caldă, vom transforma timpul petrecut împreună într-un gest de sprijin real. Un mărțișor făcut cu mâinile noastre poate schimba o poveste de viață”, spun organizatorii, Centrul Egal cu Tine.