În perioada 28-29 aprilie a.c., polițiștii maramureșeni, sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică au acționat în filtre rutiere pentru prevenirea transportul ilegal de material lemnos, dar și pentru verificarea modului de respectare a normelor legale în vigoare privind depozitarea materialului lemnos.

Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au verificat două depozite de material lemnos și 49 de mijloace de transport de material lemnos.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale a căror valoare depășește suma de 97.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au dispus confiscarea cantității de 164,55 mc. de material lemnos.