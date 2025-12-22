Astăzi, la Centrul de terapii Althera, magia Crăciunului a ajuns și aici, aducând bucurie, emoție și speranță copiilor minunați care l-au așteptat nerăbdători pe Moș Crăciun.

În acest loc special, construit în Maramureș, între localitățile Coltău și Arieșu de Pădure, fiecare zâmbet a devenit un dar, iar fiecare clipă, o amintire de neuitat.

Centrul Althera, aflat în subordinea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, coordonat cu profesionalism și dedicare de medicul șef Dr. Fabian Adriana și recunoscut ca fiind unul dintre cele mai complexe centre de terapii alternative pentru copiii cu dizabilități, a fost astăzi martorul unei adevărate sărbători a sufletului.



Alături de Moș Crăciun s-au aflat managerul spitalului, Dr. Rareș Pop, directorul medical Dr. Lucian Bogdan, directoarea de îngrijiri As. Mirela Șandor si administratorul public al Județului Maramureș Ducu Hotima, oameni care, prin prezența lor, au transmis un mesaj puternic de solidaritate, grijă și implicare.A fost o zi în care darurile cele mai prețioase nu au fost cele din sac, ci căldura, atenția și promisiunea că acești copii nu sunt singuri. La Althera, Crăciunul a însemnat speranță, iubire și credința că binele se construiește, zi de zi, împreună.