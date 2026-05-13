ANM a actualizat estimările pentru intervalul 11 mai – 8 iunie. Vremea din această săptămână vine cu temperaturi sub normal și ploi excedentare în vest, însă luna mai se încheie și iunie începe cu condiții apropiate de normalul perioadei.

11-18 mai. Valorile termice rămân ușor sub normal în majoritatea regiunilor. Vestul și sud-vestul țării sunt cele mai afectate. Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și sudice. Local, surplusul de ploi apare și în zonele centrale și la munte. Nord-estul țării intră într-o situație opusă: deficit de precipitații pentru această perioadă.

18-25 mai. Temperaturile medii revin la valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Jumătatea estică va înregistra un surplus de ploi. Vestul, sud-vestul și nord-vestul vor rămâne în deficit pluviometric.

25 mai – 1 iunie. Temperatura aerului se menține apropiată de valorile normale. Regiunile sud-vestice pot înregistra valori ușor mai ridicate decât restul țării. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud-vest. În celelalte regiuni, regimul pluviometric rămâne apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

1-8 iunie. Prima săptămână din iunie vine cu temperaturi normale pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în nord-vest. În rest, vremea se încadrează în parametrii normali pentru începutul lunii iunie.