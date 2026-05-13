Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă au fost sesizați să intervină la un scandal, produs pe D.J.186, în localitatea Rozavlea.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 48 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a tulburat ordinea și liniștea publică adresându-i unei femei de 56 de ani cuvinte și expresii jignitoare.

De asemenea, acesta ar fi distrus trei ghivece pe care femeia le comercializa.

În cauză, femeia nu dorește să depună plângere pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Pentru săvârșirea faptelor contravenționale, bărbatul a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr. 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate în vederea acordării de îngrijiri medicale.