Anul acesta a fost prima ediție a concertului de colinde „Îngerii cântă, Pământul se bucură” în Parohia Ortodoxă Tisa și credincioșii împreună cu invitații lor au trăit o seară cu adevărat specială.

„Suntem bucuroși că am reușit să aducem bucuria în inimile tuturor prin acești interpreți minunați, care vestesc Nașterea Domnului. Atmosfera a fost una plină de emoție, lumină și credință, iar glasurile colindătorilor ne-au unit în rugăciune și recunoștință. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, organizatorilor, interpreților și credincioșilor prezenți, pentru că împreună am trăit un moment deosebit, ce sperăm să devină o frumoasă tradiție a parohiei noastre”, spun reprezentanții parohiei.