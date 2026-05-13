În perioada 14–17 mai, municipiul Sighetu Marmației îmbracă haine de sărbătoare pentru a celebra șapte secole de istorie, tradiție și identitate maramureșeană.

Timp de patru zile, orașul va găzdui evenimente culturale, artistice și festive dedicate comunității și patrimoniului local.

Programul manifestărilor include:

Ședința festivă a Consiliului Local

Concert extraordinar susținut de Opera Națională București

Te Deum și Simpozionul „Sighetu Marmației – 700 de ani de atestare documentară”

Vernisajul expoziției „Comori din Epoca Bronzului – Tezaurul de la Sarasău”

Spectacol folcloric alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitați speciali

Festival Medieval organizat în perioada 16–17 mai

Evenimentele dedicate aniversării reprezintă un omagiu adus trecutului și valorilor care definesc unul dintre cele mai importante orașe ale Maramureșului.

Comunitatea este invitată să ia parte la această sărbătoare de suflet și să celebreze împreună istoria și spiritul Sighetului.

La mulți ani, Sighetu Marmației!