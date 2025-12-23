Intervenție derulată de Salvamont Maramureș, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș în zona greu accesibilă a localității Vișeu de Jos pentru evacuarea și transportul unei persoane cu probleme medicale.

Salvamontiștii au acționat ca resursă de sprijin pentru echipajul Ambulanței Maramureș. Ajunși la persoana cu probleme medicale împreună cu echipajul medical, după efectuarea protocolului impus în astfel de cazuri, salvamontiștii au evacuat și transportat persoana cu targa din dotare și cu ambulanța Salvamont până în locul în care ambulanța a avut acces.



Persoana, o femeie în vârsta de 53 ani, acuza dureri abdominale, retenție de apă și era dependentă de administrare oxigen.

Odată preluată de EPA, femeia a fost transportată la unitatea medicală pentru investigații.