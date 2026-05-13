Municipiul Baia Mare lansează, începând de vineri, 15 mai, campania dedicată Zilei Mediului, prin care băimărenii sunt încurajați să predea spre reciclare aparatele electrice și electronice vechi sau defecte.

Campania se va desfășura în perioada 15 mai – 15 iunie, iar colectarea deșeurilor electrice se face gratuit, direct de la domiciliu sau de la sediile firmelor.

Organizatorii îi invită pe cetățeni să renunțe responsabil la aparatele nefolosite – de la electrocasnice mici și cabluri, până la echipamente electronice de dimensiuni mai mari – contribuind astfel la protejarea mediului și la menținerea unui oraș mai curat.

Cum se poate solicita ridicarea: 0744 781 781 / 0800 444 800, luni–vineri, între orele 09:00–17:00, sau programări online: https://thegreenproject.ro/comanda/, www.colecteaza.ro

Poți preda orice echipament electric sau electronic care funcționează la priză ori pe baterii. Pentru firme și instituții: Asigurăm GRATUIT documentația necesară pentru casare și raportare, conform legislației de mediu.

Cantitatea minimă pentru colectarea de la domiciliu sau birou este de 25 kg. De asemenea, în data de 13 iunie, vor fi amenajate puncte speciale de colectare în municipiul Baia Mare.

Persoanele care predau aparate electrice și electronice intră automat într-o tombolă cu premii, printre care: fripteuză cu aer cald, aparat de vidat, grill & panini, mixere cu bol, bormașini și polizoare, capete de duș cu filtrare.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 17 iunie, iar lista câștigătorilor va fi publicată pe pagina de Facebook The Green Project.

Campania este organizată de Municipiul Baia Mare, în parteneriat cu The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive și al instituțiilor locale implicate în protecția mediului.